Каршеринги все больше пугают жителей Петербурга

В последнее время число происшествий по вине арендных авто в Петербурге происходят с завидной регулярностью.

Так, накануне у станции метро «Ладожская» каршеринг влетел в пассажирский автобус. Арендный авто получил серьезные повреждения и его водитель наверняка «попал» на кругленькую сумму. Кадр с места происшествия был опубликован в паблике Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург 29 января.

Другой житель Петербурга явно не скрывает, что боится каршерингов. Как поделился автор ролика, он заметил в заднем зеркале своего авто, как каршеринг на большой скорости едет на красный свет светофора, не останавливаясь. По словам очевидца, каршеринг затормозил только после того, как мужчина ему посигналил.

Все больше и больше боюсь каршеринг…, — пишет автор ролика.

Также водители каршерингов не отличаются искусством парковки. Так, один из жителей города поделился кадрами, где арендный авто перегородил проезд для других автомобилей во дворе дома. Проехать у местных жителей теперь не получится. Также трудности испытает и мусоровоз.

Не так давно мы писали о странном инциденте, где также был замешан каршеринг. Машина влетела в столб и буквально повисла на большом сугробе. Кроме того, на месте аварии никого кроме очевидца не было — ни виновника ДТП, ни экстренных служб. А сам каршеринг выглядел так, будто в таком положении он находится уже несколько часов.