Каршеринги все больше пугают жителей Петербурга

В последнее время число происшествий по вине арендных авто в Петербурге происходят с завидной регулярностью.
Так, накануне у станции метро «Ладожская» каршеринг влетел в пассажирский автобус. Арендный авто получил серьезные повреждения и его водитель наверняка «попал» на кругленькую сумму. Кадр с места происшествия был опубликован в паблике Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург 29 января.
Другой житель Петербурга явно не скрывает, что боится каршерингов. Как поделился автор ролика, он заметил в заднем зеркале своего авто, как каршеринг на большой скорости едет на красный свет светофора, не останавливаясь. По словам очевидца, каршеринг затормозил только после того, как мужчина ему посигналил.
Также водители каршерингов не отличаются искусством парковки. Так, один из жителей города поделился кадрами, где арендный авто перегородил проезд для других автомобилей во дворе дома. Проехать у местных жителей теперь не получится. Также трудности испытает и мусоровоз.
Не так давно мы писали о странном инциденте, где также был замешан каршеринг. Машина влетела в столб и буквально повисла на большом сугробе. Кроме того, на месте аварии никого кроме очевидца не было — ни виновника ДТП, ни экстренных служб. А сам каршеринг выглядел так, будто в таком положении он находится уже несколько часов.