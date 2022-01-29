Волонтеры «Лиза Алерт» получили благодарность от губернатора Ленинградской области

Накануне, труд 15 руководителей направлений, координаторов и поисковиков отряда был отмечен губернатором Ленинградской области Александра Дрозденко.

Об этом минувшим днем рассказали в пресс-службе поискового отряда «Лиза Алерт Питер».

Кроме того, благодарственное письмо «За вклад в волонтерское движение» добровольцы удостоились и от председателя ЗакСобрания Петербурга Александра Бельского. Вместе с тем, 11 волонтерам вручили благодарственные письма от председателя комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Богдана Заставного.

Выражаю вам огромную признательность за активное участие в мероприятиях по поиску пропавших людей, а также значительный личный вклад в пропаганду волонтерского движения. Во многом благодаря вашему искреннему стремлению творить добро, неравнодушию к чужой беде и готовности не раздумывая прийти на помощь, спасены сотни человеческих жизней, в том числе детских, — поблагодарил «ЛизаАлерт» Александр Дрозденко.

Тем временем, «Лиза-Алерт» просит помощи в поисках Боброва Николая Васильевича. В среду, 26 января, мужчина отправился в лес по работе и с тех пор о нем ничего неизвестно.