Мясников рассказал, что нужно сделать при первых признаках «омикрона»

Автор: Анастасия Щербакова
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Врач и телеведущий Александр Мясников поделился способами лечения нового штамма коронавируса «омикрон». 

Об этом Мясников рассказал в интервью газете Аргументы и факты.

Так, при повышении температуры до 38 градусов и выше, необходимо начать принимать парацетамол. Однако важно не забывать, что его максимальная дозировка составляет три грамма в сутки. Если температура не спадает даже после жаропонижающих препаратов, врач советует идти к врачу.

При проявлении насморка доктор порекомендовал промывать нос соляным раствором, достать который в нынешнее время не проблема. Для борьбы с болью и першением в горле Мясников советует не использовать антибиотики. Их бездумное использование приводят к резистентности — вирусы становятся невосприимчивыми к антибиотикам.

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29.01.2022 350
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