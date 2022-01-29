Мясников рассказал, что нужно сделать при первых признаках «омикрона»

Врач и телеведущий Александр Мясников поделился способами лечения нового штамма коронавируса «омикрон».

Об этом Мясников рассказал в интервью газете Аргументы и факты.

Так, при повышении температуры до 38 градусов и выше, необходимо начать принимать парацетамол. Однако важно не забывать, что его максимальная дозировка составляет три грамма в сутки. Если температура не спадает даже после жаропонижающих препаратов, врач советует идти к врачу.

При проявлении насморка доктор порекомендовал промывать нос соляным раствором, достать который в нынешнее время не проблема. Для борьбы с болью и першением в горле Мясников советует не использовать антибиотики. Их бездумное использование приводят к резистентности — вирусы становятся невосприимчивыми к антибиотикам.