Российского блогера объявили в федеральный розыск

Блогер и пранкер Хизри «Хиза» Запиров обвиняется в уголовном преступлении.

Об этом сообщал ТАСС накануне, со ссылкой на базу данных МВД России. При этом, в ведомстве не уточнили, за какое преступление разыскивают блогера.

Уроженец Дагестана Хизри Запиров занимается съемкой вирусных роликов, в том числе, с участием элитных автомобилей. Один из последних популярных видео блогера – подушка безопасности, подложенная под диван, а позже сработавшая на ныне популярном герое интернета Мурада.

В Instagram Хизри «Хиза» Запиров имеет порядка восьми миллионов подписчиков.