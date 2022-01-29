Эксперты рассказали, что делать тем, кто храпит по ночам

Согласно статистике, по всеми миру насчитывается порядка 2 млрд человек, храпящих еженощно. Чтобы избавить домашних от беспокойных ночей, эксперты советуют делать несколько простых действий.

Как пишет британское издание Express, людям, страдающим от «недуга», советуют обратить внимание не на свои носовые пазухи, а на окружение, в котором они живут.

Так, дома необходимо поддерживать комфортную температуру, а лучше — приобрести увлажнитель воздуха. Он не только избавит от храпа, но и защитит кожу и волосы от пересушивания. Однако если увлажнителя нет, стоит прогреть квартиру днем путем увеличения мощности батарей, а на ночь убавить почти до минимума.

Также рекомендуется делать частые влажные уборки с мытьем полов и проветриванием комнат. Кроме того, эксперты не советуют курить дома, которые раздражают слизистые и легкие.

Последним советом стала покупка комнатных растений. Это не только красиво, но и практично. Они отлично очищают воздух, поглощая углекислый газ и насыщая пространство кислородом.