В Ленобласти прошел выезд на проблемные объекты «Петростроя»

По итогу были даны ответы на основные вопросы дольщиков по итогу выездного совещания.

ЖК «Северный вальс» — корпус 2

Сколько сегодня рабочих на втором корпусе? Чем занимаются строители?

На объекте трудятся 28 человек. Они монтируют кабельные линии освещения, прокладывают электрические стояки в квартирах и выполняют диагностику электрокоммуникаций. В секции «В» устанавливают створки витражей. Подрядчик готовится к монтажу лифтов и системы вентиляции. До конца февраля планируется завершить установку металлических дверей в местах общего пользования.

Собран ли ГРЩ?

Главный распределительный щит собран, но не запущен. В феврале подрядчик намерен обратится в Ростехнадзор, чтобы получить разрешение на запуск ГРЩ и запитать здание.

Когда установят лифты?

Дирекция работает над передачей подрядчику лифтов, которые в декабре на строительную площадку завезла компания «Петрострой». Заключен контракт на монтаж оборудования. Приступить к работам планируется в феврале. Поставлена задача смонтировать и запустить лифты в марте. Также заказано оборудование для установки еще трех лифтов.

Была информация о начале отделочных работ. На объекте тепло?

Тепловой контур закрыт. Система отопления запущена и работает по временной схеме. Полностью прогревается секция «Г». Сегодня там сохраняется температура на уровне 20 *С. Запустили отопление секции «В». Подрядчик готовится приступить к отделочным работам. Проект ИТП подготовлен, оборудование заказано.

Когда ввод в эксплуатацию?

К июлю Дирекция намерена завершить основные строительные работы и готовить второй корпус ко вводу в эксплуатацию.

Когда возобновится строительство третьего корпуса?

Третий корпус «Северного вальса» уже получил оценку специалистов. Сегодня продолжаются переговоры с потенциальным инвестором для завершения строительства проблемного объекта.

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ЖК «Материк»

Сколько сегодня рабочих на секции «ДЕЖ»? Чем занимаются строители?

К концу января подрядчик нарастил темп работ. Сегодня на объекте трудятся около 24 человека. Они занимаются разводкой силовых кабелей по квартирам, оборудованием наружного водопровода и канализации. Продолжаются монолитные работы на проходах и лестничных маршах.

Что с обгоревшими квартирами?

Сегодня в ЖК «Материк» 8 обгоревших квартир. Они будут полностью восстановлены. Для устранения неприятного запаха стены обработают спецраствором. Сегодня дирекция выполняет демонтаж сгоревших конструкций и оценивает нанесенный ущерб.

Когда установят оставшиеся окна и витражи?

Подрядчик выполняет замеры оставшихся оконных проемов. Поставка стеклопакетов ожидается в феврале. Профиль для витражей изготовлен и отвезен на покраску. Завершить установку декоративного фасада здания планируется весной.

Когда на объекте появится отопление?

На объекте установлен индивидуальный тепловой пункт. В феврале подрядчик проверит, собраны ли конструкции в соответствии с проектом. Если расхождения не будут выявлены, Дирекция обратится в Ростехнадзор для ввода ИТП в эксплуатацию. Параллельно будут выполняться работы по обвязке радиаторов и монтажу труб отопления.

Когда начнется отделка?

Для прогрева помещений в здании закуплены 12 мощных тепловых пушек. Они будут поквартирно прогревать объект. В отопленных помещениях начнут отделочные работы, которые продлятся до конца мая.

Когда ввод?

К лету Дирекция намерена завершить основные строительные работы и приступить к подготовке объекта ко вводу в эксплуатацию.

Завершилось ли обследование секции «МНП»? Когда возобновят строительство?

На следующей неделе Центр строительных экспертиз завершит обследование объекта. Договор с потенциальным подрядчиком Дирекция заключит до конца февраля.

Как дела на секции «ИКЛ»?

Подрядчик компании «Петрострой» продолжает монолитные работы: в секциях «К и «Л» на уровне пятого этажа, в секции «И» — на уровне шестого. На объекте трудятся 32 человека. Еженедельно заливается около 600 кубометров бетонной смеси. Темп работ планируется ускорить весной.

В декабре прошлого года подрядчик заявил, что у него заканчиваются средства, предоставленные «Петростроем. Компания подтвердила готовность продолжать строительство, однако оплата от «Петростроя» еще не поступила. Представитель проблемного застройщика заверил собравшихся, что профинансирует подрядчика до конца следующей недели.



ЖК «Чистый Ручей»

Готово ли обследование 5 корпуса?

Центр строительных экспертиз Ленинградской области представит отчет об обследовании объекта в начале следующей недели. Сегодня дирекция ведет переговоры с потенциальным подрядчиком. Возобновить строительно-монтажные работы планируется уже в первой половине февраля.

Что происходит на шестом корпусе?

Подрядчик компании «Петрострой» намерен завершить монолитные работы к середине февраля. Сегодня на объекте трудятся около 40 человек, работают два крана. По словам представителя застройщика, монолит будет готов к середине февраля, в ближайшее время закажут пенобетонные блоки для кладки стен.