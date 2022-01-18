Права обманутых дольщиков «Петростроя» восстановят до конца следующего года

Строительство четырех объектов компании «Петрострой» собираются возобновить уже весной этого года. Кроме того, продолжается возведение еще трех домов ненадежного застройщика.

До конца января 2022 года должно завершиться обследование секции «МНП» ЖК «Материк» и пятого корпуса ЖК «Чистый ручей». Буквально через месяц Дирекция комплексного развития территорий Ленобласти приступит к обследованию шестого корпуса ЖК «Чистый ручей». Третий корпус «Северного вальса» уже получил экспертную оценку специалистов. По поручению Евгения Барановского, зампреда Правительства Ленинградской области, к строительно-монтажные работы начнут до начала лета.

Права всех дольщиков компании «Петрострой» будут восстановлены до конца 2023 года. Уже к началу лету планируем возобновить строительно-монтажные работы четырех корпусов в жилых комплексах «Материк», «Чистый ручей» и «Северный вальс». Но до этого нам необходимо провести тщательное обследование конструкций домов, выверить сметы и при необходимости откорректировать проектную документацию, — поделился зампред Правительства Ленинградской области Евгений Барановский во время штаба с дольщиками.

Вам будет интересно Экологический проект из Выборга получил президентский грант Выборгский проект по экологии и раздельному сбору мусора получил в новом году грант на свою реализацию. Авторы инициативы будут заниматься... 18.01.2022 59

Кроме того, продолжaются рaботы по зaвершению строительства второго корпуса ЖК «Северный вальс». На данный момент подрядчик приступил на данном объекте к электромонтажным работам и занимается обустройством витражных конструкций. В секции «ДЕЖ» ЖК «Материк» проводят электрику и бетонируют лестничные марши. Сдача этих объектов в эксплуатацию назначена на август этого года. Также подрядчики «Петростроя» продолжают заливать монолит в секции «ИКЛ» ЖК «Материк».