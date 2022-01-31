Коррупционеры Ленобласти пополнили региональный бюджет на миллионы рублей

В доход государства в 2021 год удалось взыскать со взяточников 18 млн рублей.

В 47-м регионе за прошлый год в доход бюджета удалось взыскать 17,6 млн рублей в виде штрафов, назначенных за коррупционные преступления, рассказали в пресс-службе ФССП по Ленобласти. Как поделились в ведомстве, в 2020 году сумма взысканного составила на 5 млн меньше.

Напомним, что не так давно стало известно, что состоялось заседание суда по делу о рекордных хищениях бюджетных средств Выборгского района Ленобласти. Всего бывшему главе администрации и его соратникам вменяют хищение 738 млн рублей.