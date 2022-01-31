Видео: пассажирский автобус сгорел дотла на трассе у поселка Ропша

Автор: Анастасия Щербакова
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Очевидец поделился кадрами с места полыхающего автобуса в Ломоносовском районе Ленобласти.

Видео с места происшествия появилось вечером, 31 января, в социальных сетях. Возгорание автобуса произошло в районе 19:00 на КАД в сторону поселка Ропша. Пламя удалось быстро ликвидировать прибывшим пожарным, однако автобус был полностью уничтожен.

Обстоятельства пожара выясняются. Информация о пострадавших не поступала.

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