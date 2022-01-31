Фото: десятки фур стоят в пробке на границе с Финляндией в Торфяновке

Непогода застала врасплох порядка ста водителей большегрузов на границе Ленобласти и Финляндии. Фуры почти в неподвижном состоянии стоят вторые сутки.

Фото: 47news Фото: 47news Фото: 47news Фото: 47news Фото: 47news

Как делятся застрявшие водители, все это время они вынуждены существовать в нечеловеческих условиях — без туалетов, горячей еды и воды. Один из дальнобойщиков признается, что нервы уже не выдерживают. Никто не понимает, почему фуры не пропускают. По словам водителя, колонна продвинулась буквально на 200-300 метров за все это время, передаёт 47news в понедельник, 31 января.

В очереди на погранпункт стоит от 50 до ста большегрузов. При этом, хуже всего водителям, стоящим на нейтральной полосе, куда им запрещено заходить. Они вынуждены справлять нужду под своей машиной и дышать выхлопными газами.

Мы даже не можем поговорить с работниками погранпункта. Они находятся далеко, физически к ним не проехать. Пешком в нейтральной полосе ходить запрещено, — говорит один из водителей.