Коллаж с эстетикой петербургских сосуль появился в мессенджерах

Автор: Александр Селиванов
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Фотограф Павел Каравашкин сделал несколько фотографий заледеневшего Санкт-Петербурга.

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Источник: https://t.me/earlier_media

В телеграм-канале Канал Грибоедова появился коллаж с эстетикой питерских сосулек от фотографа Павла Каравашкина.

Утверждается, что фотографии были сделаны в центре заледеневшей Северной столицы.

Остается надеяться, что коммунальщики вовремя уберут опасные для петербуржцев ледышки.

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14.01.2022 419
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