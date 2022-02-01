Коллаж с эстетикой петербургских сосуль появился в мессенджерах

Фотограф Павел Каравашкин сделал несколько фотографий заледеневшего Санкт-Петербурга.

В телеграм-канале Канал Грибоедова появился коллаж с эстетикой питерских сосулек от фотографа Павла Каравашкина.

Утверждается, что фотографии были сделаны в центре заледеневшей Северной столицы.

Остается надеяться, что коммунальщики вовремя уберут опасные для петербуржцев ледышки.