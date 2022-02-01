Маткапитал и ряд социальных выплат выросли с 1 февраля на 8,4%

Материнский капитал, а также ряд социальных выплат, пособий и компенсаций с 1 февраля проиндексируют на 8,4%. Кроме того, подрастут в этом месяце и пенсии неработающих пенсионеров.

В текущем году маткапитал впервые индексируют по фактической инфляции. Размер данного пособия на первого ребенка составит 524,5 тысячи рублей, а на второго — 693,1 тысячи рублей.

С 1 февраля повысится размер ряда соцвыплат, пособий и компенсаций. В частности, речь идет о выплатах, получаемых инвалидами, ветеранами, чернобыльцами, Героями России, а также гражданами, которые пострадали на производстве.

Индексация коснется и некоторых пособий, положенных семьям с детьми: единовременные пособия при рождении ребенка и при передаче ребенка на воспитание в семью, а также ежемесячное пособие по уходу за ребенком.

Вам будет интересно Увеличенный маткапитал и выплаты на детей до 3 лет: что ждет россиян в следующем году В уходящем году Госдума приняла много важных для страны законов. Некоторые из них вступят в силу уже в январе 2022... 25.12.2021 740

Новые размеры указанных пособий приводятся на сайте Фонда соцстрахования (ФСС). Пособие при рождении ребенка составит более 20,4 тысячи рублей, вставшим на учет в медорганизациях в ранние сроки беременности — 708,23 рубля, ежемесячное пособие по уходу за ребенком (минимальный размер) – свыше 7,6 тысячи рублей.

Кроме того, пособие на погребение в 2022 году установлено в размере 6,9 тысячи рублей, однако размер данного пособия нужно уточнять в территориальном органе ФСС.

С февраля пенсионеры должны будут получать пенсии с учетом повышенной индексации на 8,6%, перерасчет будет выполнен за период с начала 2022 года.