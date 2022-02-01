Петербургские школьники вытолкали автобус из снежной западни — видео

Ребята направлялись на экскурсию.
В телеграм-канале Раньше всех. Петербург появилось видео, на котором школьники толкают автобус, спасая его из снежной западни.
Позднее выяснилось, что ребята ехали на этом автобусе на экскурсию, чтобы почтить память блокадников, но попали на полосу препятствий.
Совместными усилиями автобус был освобожден.
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31.01.2022 110