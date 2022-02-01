В России могут аннулировать ошибочные штрафы с дорожных камер

Ранее такая инициатива уже выдвигалась Минюстом и депутатами ГД.

Генеральная прокуратура России занялась подготовкой поправок к закону «Об автодорогах и о дорожной деятельности», предусматривающих аннулирование штрафов, вынесенных в период некорректной работы камеры, без заявлений пострадавших граждан. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на ведомство.

По итогам проверки работы комплексов автоматической фиксации в 2021 году, рассказали в надзорном ведомстве, дорожные камеры, как и ранее, порой «используют не для профилактики нарушений, а в целях получения дополнительных доходов региональными органами власти и предпринимателями».

Генпрокуратура предлагает внесение изменений в законодательство для большего удобства аннулирования ошибочных штрафов граждан. Ранее такая инициатива уже выдвигалась Минюстом и депутатами ГД, однако до завершения доведена не была.