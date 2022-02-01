Это семейное заведение Вячеслава Жмуркова работает уже десять лет. Вячеслав стад победителем конкурса «Проект на миллион»

В 2020 году Вячеслав решил принять участие в конкурсе «Проект на миллион», где стал победителем в номинации «Лучший бизнес проект в сфере общественного питания и ресторанного бизнеса» и получил грант на развитие. На деньги гранта ресторан удалось расширить на второй этаж.

Название заведения связано с хобби владельца – коллекционированием. В ресторане собрана коллекция напитков из Соединенного Королевства, винтажных предметов спортивного инвентаря, также есть зал с охотничьей и морской тематиками и предметами старинного багажа.

Прием заявок от областных предпринимателей на конкурс «Проект на миллион» проходит в Комитете по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области. Подробная информация о конкурсе размещена на сайте комитета. Победители из различных сфер деятельности получают гранты ― каждый в сумме до 1 млн рублей.