В 2024 году россияне смогут получать соцвыплаты на «Госуслугах» по одному заявлению

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что получать поддержку можно будет по одному заявлению или вовсе без него.

Как заявила Голикова, к 2024 году порядка 80 млн российских граждан будут получать меры социальной поддержки по одному заявлению на портале «Госуслуги» или без заявления.

К 2024 году почти 80 миллионов граждан, даже более чем, будут получать меры соцподдержки по одному предзаполненному заявлению на портале Госуслуг или вообще без него, — цитирует вице-премьера РИА Новости 1 февраля.
Вам будет интересно
В 2024 году россияне смогут получать соцвыплаты на "Госуслугах" по одному заявлению Россия, Госуслуги, Голикова, выплаты
Медотвод от вакцины для коронавируса будет отображаться на "Госуслугах"
Информация о сертификатах на портале "Госуслуг" будет дополнена новой функцией. Сведения о медицинских противопоказаниях к прививке появится на "Госуслугах". Об этом...
27.01.2022 291
Автор