В 2024 году россияне смогут получать соцвыплаты на «Госуслугах» по одному заявлению

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что получать поддержку можно будет по одному заявлению или вовсе без него.

Как заявила Голикова, к 2024 году порядка 80 млн российских граждан будут получать меры социальной поддержки по одному заявлению на портале «Госуслуги» или без заявления.

РИА Новости 1 февраля. К 2024 году почти 80 миллионов граждан, даже более чем, будут получать меры соцподдержки по одному предзаполненному заявлению на портале Госуслуг или вообще без него, — цитирует вице-премьера1 февраля.