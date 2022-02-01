В Сланцах собака охраняла тело умершего хозяина, лежащего в сугробе

На торчащие из снега ботинки обратили внимание прохожие.

Как сообщил портал 78.ru, ссылаясь на свои источники, тело мужчины, охраняемого собакой, нашли у дома № 27 по Сосновой улице 1 февраля.

Информацию о трупе неизвестного сугробе полицейским передел местный житель. Прибывшие на место происшествия правоохранители действительно обнаружили тело мужчины и собаку рядом с ним.

На данный момент покойного направили в морг. Устанавливается личность погибшего и обстоятельства случившегося. Как поделились в полиции, на теле не было признаков насилия.