Фото: водители спасли оказавшегося на трассе ЗСД маленького щенка

Автор: Анастасия Щербакова
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Несколько автовладельцев не смогли проехать мимо бедного животного. 

Фото: водители спасли оказавшегося на трассе ЗСД маленького щенка фото, спасли собаку, Помощь животным, Ленобласть, ЗСД, животные
Фото: водители спасли оказавшегося на трассе ЗСД маленького щенка фото, спасли собаку, Помощь животным, Ленобласть, ЗСД, животные

Доброй новостью поделились в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб вечером, 1 февраля. Как поделилась девушка, наблюдавшая за событиями, «интересный инцидент» произошел накануне днем на ЗСД.

Двигаясь по трассе, она заметила, что в крайнем правом ряду стоит машина на аварийных сигналах. Остановившись, девушка очень удивилась причине стоящей посреди дороги машины. Под белой «Ладой» сидел худой и напуганный щенок дворняжки.

Неравнодушные водители пытались регулировать поток машин, чтобы бедолага не выбежал под колеса. А некоторые и вовсе подогнали свои авто, заблокировав «Ладу», под которой находилась собака. Такими общими усилиями щенок был спасен. Водитель той самой «Лады» забрал кроху с собой.

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Фото: водители спасли оказавшегося на трассе ЗСД маленького щенка фото, спасли собаку, Помощь животным, Ленобласть, ЗСД, животные
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01.02.2022 122
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