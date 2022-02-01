Фото: водители спасли оказавшегося на трассе ЗСД маленького щенка

Несколько автовладельцев не смогли проехать мимо бедного животного.

Доброй новостью поделились в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб вечером, 1 февраля. Как поделилась девушка, наблюдавшая за событиями, «интересный инцидент» произошел накануне днем на ЗСД.

Двигаясь по трассе, она заметила, что в крайнем правом ряду стоит машина на аварийных сигналах. Остановившись, девушка очень удивилась причине стоящей посреди дороги машины. Под белой «Ладой» сидел худой и напуганный щенок дворняжки.

Неравнодушные водители пытались регулировать поток машин, чтобы бедолага не выбежал под колеса. А некоторые и вовсе подогнали свои авто, заблокировав «Ладу», под которой находилась собака. Такими общими усилиями щенок был спасен. Водитель той самой «Лады» забрал кроху с собой.