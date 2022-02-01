Очередной корейский сериал на Netflix бьет рекорды по просмотрам

Сериал «Мы все мертвы» южнокорейского производства лидирует по просмотрам на стриминговом сервисе Netflix.
Очередной хит из Южной Кореи повествует об учениках старшей школы города Хесан, оказавшихся в эпицентре зомби-апокалипсиса. Главную роль в проекте сыграла актриса Ли Ю-ми, которая прославилась после выхода сериала «Игра в кальмара».
«Мы все мертвы» бьет рекорды по просмотрам в 25 странах мира, среди которых Австралия, Новая Зеландия, Франция и Япония. В США шоу не смогло обогнать проект с Кристен Белл «Женщина в доме напротив девушки в окне».
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