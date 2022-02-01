Очередной корейский сериал на Netflix бьет рекорды по просмотрам

Автор: Анастасия Щербакова
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Сериал «Мы все мертвы» южнокорейского производства лидирует по просмотрам на стриминговом сервисе Netflix.

Очередной хит из Южной Кореи повествует об учениках старшей школы города Хесан, оказавшихся в эпицентре зомби-апокалипсиса. Главную роль в проекте сыграла актриса Ли Ю-ми, которая прославилась после выхода сериала «Игра в кальмара».

«Мы все мертвы» бьет рекорды по просмотрам в 25 странах мира, среди которых Австралия, Новая Зеландия, Франция и Япония. В США шоу не смогло обогнать проект с Кристен Белл «Женщина в доме напротив девушки в окне».

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