Новый фильм с ДиКаприо и Лоуренс на Netflix получил «гнилой» рейтинг

Критики не оценили новую комедию Netflix «Не смотрите наверх» с Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс. На популярном сайте-агрегаторе по сбору рецензий Rotten Tomatoe фильм получил 55% «свежести».

Фильм Адама Маккея вышел на стриминговом сервисе Netflix в минувшую пятницу. Комедия повествует о двух астрономах, которые пытаются предупредить о падении гигантского метеорита, но им никто не верит и считает за умалишенных.

Кинокартина получила только 55% «свежести» от критиков, что считается довольно низким результатом.

Ранее на Netflix вышел сериал, который стал очередным хитом в мире кинематографа из Южной Кореи. Сериал «Зов ада» стал самым популярным проектом на Netflix, обогнав знаменитую «Игру в кальмара».