Опрос: в новом году 72 % россиян пообещали себе перейти на здоровое питание

Автор: Анастасия Щербакова
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Однако сдержали собственное обещание только каждый третий респондент.

Цифровой медицинский сервис «Доктор рядом» и агентство A2:Research провели опрос по поводу здоровья россиян. В частности, сколько из них были готовы перейти на так называемое ПП (правильное питание) и кому это в итоге удалось. Забежим вперед и скажем, что чаще всего свои обещания нарушили петербуржцы.

Так, большинство опрошенных (76%) заявили, что обещали себе в январе наступившего года перейти на правильное питание и занятия спортом. Среди основных причин перехода на ПП стали: лишний вес (31%), проблемы с пищеварением (29%) и постоянное чувство усталости (22%).

Порядка 30% респондентов признались, что питаются интуитивно, то есть без какого-либо графика. При этом, 20% жалуются, что успевают только позавтракать и что-то перекусить в течение дня.

Среди наиболее пагубных привычек в еде опрошенные называли фастфуд, сладкое и алкогольные напитки. По итогам января, 16 % участников не удалось исключить вредную пищу из своего рациона в принципе, а 27% смогли отказаться от сладкого. 88% опрошенных признались, что это было самым сложным испытанием, еще 28% —  вовсе перестали питаться фастфудом.

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Опрос: в новом году 72 % россиян пообещали себе перейти на здоровое питание фастфуд, Россия, опрос, ожирение, новый год, Вредные привычки
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