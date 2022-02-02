В Совфеде предложили отзывать гражданство за незаконное производство алкоголя

Члены Совета Федерации намерены нести поправки ко второму чтению президентского законопроекта «О гражданстве России», предполагающие лишать российского гражданства за незаконное производство и оборот алкоголя.

— Мы хотим от имени Совета Федерации внести предложение в президентский законопроект «О гражданстве Российской Федерации». Мы хотим добавить [в перечень преступлений, совершение которых влечет за собой прекращение российского гражданства], незаконное производство и оборот алкогольной продукции, которые приводят к летальным последствиям, тяжелым последствиям для здоровья граждан или для бюджетно-финансовой системы страны, — сказал первый зампред комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин.

Член верхней палаты российского парламента считает, что таких граждан надо депортировать на родину.

Сенатор отметил, что, согласно предоставленной ему справке Министерства внутренних дел, 75% лиц, занимающихся в гаражах и промышленных зонах производством и оборотом суррогатного алкоголя, составляют иностранцы из ближнего зарубежья.

Вам будет интересно В Госдуме обсуждают запрет на продажу алкоголя в выходные дни В Государственной Думе предложили ограничить продажу алкогольных напитков в выходные дни. С такой инициативой выступил Депутат Госдумы Султан Хамзаев. Парламентарий считает,... 16.01.2022 373

Рябухин подчеркнул, что в случае положительного отзыва на предложение от МВД поправки сразу будут внесены в Госдуму. Парламентарий уже сделал запрос по этому поводу министру Колокольцеву, пишет ТАСС.