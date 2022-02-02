Инфекционист Поздняков: привитые быстрее вырабатывают антитела на новый вид омикрона

Подштамм «омикрона» BA.2, или «стелс-омикрон», был обнаружен в Алжире в январе. Он отличается еще большей заразностью, чем первоначальный штамм.

По сообщению главврача клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь», врача-инфекциониста Андрея Позднякова, у привитых от ковида людей быстрее и в большем количестве вырабатывают антитела на новый вид омикрон-штамма.

Иммунная система не успевает среагировать заранее, поэтому заражение происходит, но затем антитела начинают активно вырабатываться в клетках памяти, больной быстро выздоравливает и перестает быть заразным, передает РИА Новости.

По информации специалиста, сейчас многие вакцинированные граждане заболеют еще и «омикроном» и получат иммунную стимуляцию, поэтому новый подштамм, скорее всего, не будет распространяться настолько быстро и массово, как предыдущие варианты ковида.