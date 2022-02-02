Всех россиян, кто получает пенсию на банковскую карту, ждет сюрприз с 3 февраля

Всех граждан в России, получающих пенсию на карту банка, ждет важное изменение 3 февраля 2022 года.

Если российский пенсионер получает свои пенсионные выплаты по старости на банковскую карту, у него есть возможность получить дополнительную разовую выплату и страховку от незаконных списаний.

Для этого пенсионеру следует оформить перевод своей пенсии на карту банка ВТБ. Финансовая организация предлагает своим клиентам новые возможности. К примеру, при переводе пенсии на карту банка до апреля 2022 года, клиенту будут начислены дополнительные 2 тысячи рублей.

На остаток по счету банк начисляет 8 процентов годовых.