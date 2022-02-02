В деревне Верхние Осельки рецидивист жестоко избил и изнасиловал пенсионерку

В полицию Ленобласти 27 января обратилась женщина и рассказала, что в деревне Верхние Осельки Всеволожского района ночью неизвестный пробрался в дом ее 68-летней подруги, жестоко избил и изнасиловал ее.

Пострадавшую женщину госпитализировали, у нее были переломаны ребра, глазница, сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма, а также множество ушибов по всему телу, рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

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1 февраля полиция задержала подозреваемого — 37-летнего безработного жителя Лесколово. Известно, что ранее он был судим девять раз: за кражи, угоны, разбой и убийство. Возбуждено уголовное дело.