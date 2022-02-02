Центр Гамалеи снизил эффективность «Спутника V» на 20%

Изначально препарат давал защиту в 97,6%.

Согласно обновленной инструкции к вакцине против COVID-19 «Спутник V», эффективность против заболевания составляет 70,5%. Информация появилась на портале реестра лекарственных средств.

Стоит уточнить, что это значение ранее составляло 97,6%. Затем данные промежуточного анализа показали результат в 91%. В итоге это число упало до 70,5%.

Стоит отметить, что снижение эффективности связано с циркуляцией штамма «омикрон», который помимо большей заразности способен обходить вакцину.

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Тем не менее, согласно исследованиям, российский «Спутник V» дает в два раза большее количество антител, чем американский «Pfizer».