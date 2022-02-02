В России выявили новый подвид «омикрона»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России найден подвид штамма «омикрон» под названием ВА.2 или «стелс-омикрон».

Об этом в среду, 2 февраля, передает РИА Новости. Пока известно лишь то, что новый подвид может быть на 39% заразней своего предшественника.

Линия ВА.3 на территории Российской Федерации не выявлена и подавляющее большинство, которое относится к линии ВА.2, было выявлено в Москве, республике Марий Эл, Ростовской области, республике Башкортостан. Целый ряд стран говорит ещё о более выскочкой контегиозности этой линии. В Дании он стал доминирующим 82%, но при этом в Великобритании и США доля его сегодня составляет 8-9%, — рассказала Попова.