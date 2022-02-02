Школьников из Ленобласти, оказавшихся на удаленке, обеспечат продуктовыми наборами

Автор: Анастасия Щербакова
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Льготникам и ученикам младших классов в Ленобласти собираются выдавать специальные сухпайки на время внезапных «каникул». 

Как заявил Николай Емельянов, зампредседателя правительства по социальным вопросам, на время удаленки учащиеся 47-го региона получат продуктовые наборы. Их смогут получить дети 1-4 классов и школьники, имеющие льготы на бесплатное питание.

Оказание такой меры поддержки связано с ростом заболеваемости среди детей коронавируса. На среду,2 февраля, в области инфицировано более 30 тысяч детей. На карантин из-за Covid-19 закрыто 594 класса, еще 670 по ОРВИ и гриппу.

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01.02.2022 232
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