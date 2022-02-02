Школьников из Ленобласти, оказавшихся на удаленке, обеспечат продуктовыми наборами

Льготникам и ученикам младших классов в Ленобласти собираются выдавать специальные сухпайки на время внезапных «каникул».

Как заявил Николай Емельянов, зампредседателя правительства по социальным вопросам, на время удаленки учащиеся 47-го региона получат продуктовые наборы. Их смогут получить дети 1-4 классов и школьники, имеющие льготы на бесплатное питание.

Оказание такой меры поддержки связано с ростом заболеваемости среди детей коронавируса. На среду,2 февраля, в области инфицировано более 30 тысяч детей. На карантин из-за Covid-19 закрыто 594 класса, еще 670 по ОРВИ и гриппу.