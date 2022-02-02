Минимальная зарплата в Ленобласти к концу года вырастет до 14 710 рублей

В Ленобласти утвердили повышение минимальной заработной платы в 2022 году. Соответствующее соглашение подписали регион, профсоюзы и работодатели.

Минимальную зарплату будут повышать поэтапно. С 1 января ее размер составляет 14 250 рублей, с 1 апреля увеличится до 14 500 рублей, а с 1 декабря 2022 года — до 14 710 рублей.

Добавляется, что соглашение о минимальной заработной плате в Ленинградской области заключается с 2008 года.

Ранее правительство России направило 12 млрд рублей на повышение зарплат работникам бюджетной сферы. А Путин отметил рост реальных зарплат россиян.