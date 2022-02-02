В сточных водах птицефабрики «Северная» нашли превышение концентрации загрязняющих веществ

В сточных водах, сбрасываемых с территории птицефабрики «Северная» в Кировском районе Ленобласти, выявлены превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.

Как сообщает пресс-служба Росприроднадзора, превышение выявлено по ряду показателей, среди которых БПК5, аммоний ион, АСПАВ. В отношении птицефабрики ведется административное расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение.

Ранее ivbg.ru рассказывал, что в ведомство поступило сообщение от местного жителя о сбросе загрязненных стоков с территории птицефабрики в лес, а далее – в ручей Тёткин. Информация подтвердилась.