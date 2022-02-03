Видео: как конфликт из-за шума закончился попыткой убийства соседа, страхом для полиции и мешком с трупом в Мурино

Как сообщал ivbg.ru, тело пенсионера нашли в квартире в Мурино после конфликта с соседом. Стали известны подробности. Это одно из тех происшествий, которым место в фантастическом кино-боевике, но не в реальной жизни.

В полицию Всеволожского района 2 февраля обратился житель многоэтажного дома на Оборонной улице, 20, в Мурино. Обратившийся 29-летний мужчина рассказал, что 67-летний сосед этажом выше давно над ним издевается – включает у себя в квартире через колонки запись работы перфоратора, а динамики ставит на пол.

Около 15:00 мужчина поднялся к соседу. Обычно это заканчивалось словесной ссорой. Однако в этот раз сосед открыл дверь и сразу выстрелил из двуствольного ружья дробью на поражение.

Пострадавшего спасло только то, что, увидев стволы, он сразу же бросился в сторону. Дробь ранила его плечо. А соседская дверь после этого сразу захлопнулась.

Полицейские постучались в квартиру и в ответ услышали выстрел. Как в стереотипных фильмах-боевиках, им пришлось стоять по бокам от входа с пистолетами наготове до приезда сына хозяина квартиры.

Когда тот приехал и открыл дверь своими ключами, внутри увидели труп хозяина. В груди – рана от выстрела в упор. Рядом – ружье. В ходе обысков было найдено еще одно ружье учебная граната.