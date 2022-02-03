Новый автобусный маршрут свяжет Кудрово и четыре станции метро в Петербурге

Новый автобусный маршрут, который свяжет Ленобласть и Петербург, начнет свою работу уже с 1 июня 2022 года.

Маршруту присвоят номер 239, и он будет проходить через пять районов Петербурга и заканчиваться в Кудрово Всеволожского района Ленобласти. По пути автобус будет останавливаться у четырех станции метро: «Ленинский проспект», «Московская», «Проспект Славы» и «Ломоносовская».

Интервал движения автобусов составит 12 минут в час пик и по 15 минут в обычное время. В выходные дни автобусы будут ездить раз в 14-17 минут. Новый автобус заменит коммерческую маршрутку К-339, сообщили в комитете по транспорту Петербурга.

Для нового маршрута будет закуплен 21 большой автобус вместимостью 80 пассажиров.

Ранее ivbg.ru сообщал, в 2023 году приступят к строительству станции метро и электродепо «Правобережное» в Кудрово во Всеволожском районе Ленобласти. Работы планируют завершить к 2029 году.