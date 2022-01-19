Беглов: строительство метро в Кудрово начнется в 2023 году

К строительству станции метро и электродепо «Правобережное» в Кудрово во Всеволожском районе Ленобласти приступят в 2023 году. Об этом сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов на совместном заседании правительств города и Ленобласти.

Кроме того, в этом году Ленобласть приступить к двум важным дорожным стройкам в границах агломерации. Речь идет о выезде из Кудрово на Мурманское шоссе и расширении Колтушского шоссе на участке от Суоранды до Колтушей.Регионы также приложат совместные усилия для строительства пятого и шестого этапов Широтной скоростной магистрали.

Губернатор Ленобласти отметил, что регион уже зарезервировал участки под стройку скоростной магистрали на своей территории.

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