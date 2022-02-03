У вакцины «Спутник V» обнаружили два новых побочных эффекта

Российский Минздрав опубликовал обновленный список побочных эффектов, которые может вызвать вакцина от COVID-19 «Спутник V».

Согласно новой информации, после прививки у каждого сотого или тысячного человека может развиться заболевание суставов и светобоязнь. Эти недуги теперь фигурируют в инструкции по применению вакцины.

Данные о реакциях получены во время клинических испытаний препарата. Установлена новая частота появления новых побочных эффектов. Нарушения работы желудочно-кишечного тракта теперь встречаются в одном случае из 10 000. Более того, привитые теперь редко жалуются на заложенность носа, першение в горле и головную боль.