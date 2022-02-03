В Ленобласти набирает обороты прививочная кампания среди подростков – уже вакцинировалось 137 человек

На седьмой день проведения детской вакцинации от COVID-19 в Ленобласти количество привитых несовершеннолетних перевалило за сотню.

К 3 февраля прививки от COVID-19 сделали уже 137 подростков от 12 до 17 лет. Вакцинация проходит в 22 прививочных пунктах на базе детских отделений больниц и поликлиник. Их список ivbg.ru ранее уже публиковал. Все только с разрешения родителей и согласия самих учеников.

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На прошлой неделе в областные медучреждения доставили 720 компонентов вакцины. «Спутник-М» в разном количестве поставлен во все районы региона. Рассказываем все, что известно о вакцине.