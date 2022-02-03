Жители Сланцев массово жалуются на сосульки-убийцы на своих домах

Ситуация с обледенением крыш многоэтажек в Сланцах обретает серьезные масштабы. В соцсетях местные жители делятся кадрами и видео потенциальных «орудий убийств».

Одна из снятых на камеру сосулек в Сланцах может побить рекорд по своему размеру и опасности. Лед буквально сковал трубу водостока по всей ее длине до 5-го этажа дома. Данная «экспозиция» была снята на улице Максима Горького, 18.

Еще одну потенциальную опасность, свисающую с крыши, сняли на камеру жители дома на улице Кирова, 46.

Также жалуются жильцы домов по улице Грибедова. Как отметил авто фото, здесь часто люди проходят с детьми в садик и школу. В УК местным жителям заявили, что данная территория обслуживается администрацией города. Судя по кадрам, если и обслуживается, то плохо.