Учитель физкультуры из Гатчины одержал победу в профессиональной лиге кулачных боев

Автор: Гузель Галимова
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Учитель физкультуры Гатчинской школы №1 Евгений Михайлов одержал победу над соперником в бою, который прошел 26 января в профессиональной лиге кулачных боев «Hardcore Fighting» в Москве.

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Источник: edu.lenobl.ru

Евгений Михайлов по совместительству является еще и кандидатом в мастера спорта и тренером. Боевыми искусствами он увлекается с 12 лет. Спортсмен выступал профессионально в ММА, а также участвовал в крупнейшем фестивале спорта в Петербурге BIG PITER SPORT на голых кулаках за чемпионский пояс.

Несмотря на успехи в спорте, Евгению нравится работать в школе.

«Я работаю учителем в школе, и это то дело, которым я хочу заниматься. Именно здесь получаю те эмоции, которых не достает в тренерской работе. А боевые искусства – мое хобби, где я помогаю главному тренеру вести группы разных возрастов», — подчеркнул Михайлов.
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