Назван серьезный симптом омикрон-штамма коронавируса

Врач-гематолог заявила, что омикрон-штамм коронавируса может изменять состав крови.

Об этом эксперт рассказала порталу Москва 24 в четверг, 3 февраля.

Гематолог Светлана Бычкова сообщила, что у некоторых заболевших омикроном наблюдается изменение состава крови. В частности, анализы могут показывать повышение или понижение числа лейкоцитов, лимфоцитоз, моноцитоз. Также встречается повышение свертываемости крови.

Все индивидуально. У кого-то это проходит без следа, а у кого-то идут какие-то изменения. В любом случае, это иммунное потрясение для организма, — заявила Бычкова.