Назван серьезный симптом омикрон-штамма коронавируса

Врач-гематолог заявила, что омикрон-штамм коронавируса может изменять состав крови.
Об этом эксперт рассказала порталу Москва 24 в четверг, 3 февраля.
Гематолог Светлана Бычкова сообщила, что у некоторых заболевших омикроном наблюдается изменение состава крови. В частности, анализы могут показывать повышение или понижение числа лейкоцитов, лимфоцитоз, моноцитоз. Также встречается повышение свертываемости крови.
Все индивидуально. У кого-то это проходит без следа, а у кого-то идут какие-то изменения. В любом случае, это иммунное потрясение для организма, — заявила Бычкова.
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