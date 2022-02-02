Названы симптомы, которые появляются сразу после контакта с зараженным «омикроном»

Ломота в теле и усталость появляются уже через два дня после контакта с больным.

Специалисты из ЮАР, США и Великобритании назвали ранние симптомы омикрон-штамма Covid-19. Информация об этом была опубликована в материале газеты Express.

Так, боль в пояснице, першение в горле, усталость и ночная потливость возникают уже через пару дней после заражения. Также у заболевшего может наблюдаться головная боль.

Иностранные врачи также отметили, что признаки ковида могут дать о себе знать и позже — в течение первых 14 дней. Врачи рекомендуют при наличии указанных симптомов уйти на самоизоляцию и обратиться к врачу.

Ранее ivbg.ru писал, что в России был выявлен новый подвид «омикрон»-штамма коронавируса. Он оказался более заразен, чем его предшественник.