Владимир Путин допустил отмену ограничений для контактировавших с ковид-больными

В России могут снять ограничения для граждан, которые контактировали с заразившимися Covid-19.
Об этом глава государства заявил на встрече с членами «Деловой России». Трансляцию мероприятия вел телеканал «Россия 24».
Имея в виду особенности течения болезни, связанной с «омикроном», с новым штаммом общий вывод такой, что даже ограничения для так называемых контактных лиц можно в ближайшее время снимать, — заявил Владимир Путин.
Такая мера, по мнению президента, необходима, «чтобы дать людям возможность спокойно продолжать свою трудовую деятельность».
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03.02.2022 83