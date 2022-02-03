Владимир Путин допустил отмену ограничений для контактировавших с ковид-больными

В России могут снять ограничения для граждан, которые контактировали с заразившимися Covid-19.

Об этом глава государства заявил на встрече с членами «Деловой России». Трансляцию мероприятия вел телеканал «Россия 24».

Имея в виду особенности течения болезни, связанной с «омикроном», с новым штаммом общий вывод такой, что даже ограничения для так называемых контактных лиц можно в ближайшее время снимать, — заявил Владимир Путин.

Такая мера, по мнению президента, необходима, «чтобы дать людям возможность спокойно продолжать свою трудовую деятельность».