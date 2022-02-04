Netflix показал свои главные фильмы 2022 года

Американская стриминговая платформа Netflix объявила премьеры 2022 года. В этом году Netflix будет выпускать фильмы каждую неделю.

Сообщается, что новыми проектами платформы станут фильм Энтони и Джо Руссо «Серый человек», фильм Шона Леви «Имя наше — Адам», мультфильм «Пиноккио» Гильермо дель Торо, продолжение фильма «Достать ножи» Райана Джонсона, фильм «Человек-обезьяна» Дева Пателя.

Платформа также выпустит комедийные проекты с Джоном Хиллом и Эдди Мерфи «You People», «Me Time» с Кевином Хартом и Марком Уолбергом, анимационную картину «The Sea Beast, Slumberland» с Джейсоном Момоа, а также две премьеры с Адамом Сэндлером «Hustle» и «Spaceman».