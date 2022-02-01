Обладатели «Пушкинских карт» смогут бесплатно посетить показы российских фильмов

На покупку билетов в кино установлен финансовый лимит.

Участникам программы «Пушкинская карта» с 1 февраля будет доступна новая опция. Теперь благодаря ей можно приобрести бесплатный билет в кино, но только на отечественные фильмы.

В программе «Пушкинская карта» участвуют фильмы, созданные при поддержке Минкультуры и Фонда кино, а также будут включены киноленты из «золотой коллекции», снятые до 1991 года.

Кроме того, на покупку билетов в кино установлен финансовый лимит. Так, молодые люди смогут потратить до 2 тысяч рублей из общей суммы карты в 5 тысяч.

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«Пушкинская карта» — программа популяризации культурных учреждений и мероприятий среди молодежи. В ней могут участвовать россияне возрастом от 14 до 22 лет.