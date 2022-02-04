Кто и как может отобрать вашу дачу. Или заставить вас ее снести

Риски лишиться своей загородной недвижимости во многом зависят от финансово-экономической привлекательности объекта, рассказал агентству «Прайм» адвокат, партнёр Criminal Defense Firm Артем Половинкин.

«Чем большим престижем и спросом пользуется конкретный район и недвижимость на его территории, чем быстрее и беспрепятственнее можно продать объект, тем интереснее для злоумышленников ваш загородный дом», — отмечает он

Юрист поясняет, что наличие таких обременений, как долей собственности родителей, супругов, детей, с одной стороны, требует получения согласия на проведение сделки купли-продажи загородной недвижимости, усложняет саму сделку и затягивает сроки ее проведения. С другой стороны, потенциальные злоумышленники, скорее, выберут для захвата объект, в котором собственником жилья является одинокий человек – это «стандартная схема черных риэлторов».

«Чтобы сократить риск лишиться своей недвижимости, необходимо исключить возможность заочного проведения сделок с ней в ваше отсутствие, то есть от вашего имени, по доверенности. Для этого на каждый конкретный объект недвижимости необходимо подать заявку в Росреестр через МФЦ или портал Госуслуг, чтобы все сделки с ним совершались только при вашем личном участии, получив официальный документ о регистрации такой записи», – советует адвокат

Также, в качестве дополнительных мер защиты желательно хранить документы, подтверждающие право собственности на недвижимость, особенно свидетельства, в условиях, исключающих доступ к ним посторонних лиц, внимательно изучать перед выдачей, подписанием и сохранять себе копии доверенностей на управление вашим имуществом, а, по возможности, не выдавать их без острой на то необходимости и без права передоверия.

В случае высокой стоимости объекта загородной недвижимости и отсутствия опыта таких сделок лучше воспользоваться услугой их нотариальной проверки и сопровождения, подобрав нотариуса, который специализируется на них, имеет опыт и репутацию их проведения.

Перед покупкой нового земельного участка и загородного дома, перед началом его строительства эксперт советует заранее документально проверить чистоту и законность оформления права собственности, категорию земель, особенно вблизи аэропортов, охраняемых природных зон, рек и водоемов, вид (этажность) разрешенного строительства и наличие согласований, разрешения, по завершении строительства поставить недвижимость на кадастровый учёт и зарегистрировать право собственности.

«В противном случае заинтересованные госорганы и лица, чьи законные интересы даже формально нарушены вами, могут через суд обязать вас снести построенный объект. При этом нередко стоимость таких загородных объектов недвижимости делает их лакомым пирогом для злоумышленников, о чем необходимо помнить собственникам таких домов», – подытожил юрист