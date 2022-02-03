По 16 тыс. в месяц: жителям Тосненского района пришли счета за отопление. И они не просто удивляют, а пугают

Жителям Тосно и Тосненского района пришли огромные счета в квитанциях за коммунальные услуги. Цифры, которые здоровый разум посчитает ошибкой, являются результатом годового пересчета за отопление.

Квитанции с огромными цифрами пришли жителям Тосно, Нурмы, Ушаков, Сельцо, Никольского, Новолисино, Войсорово, Любани. Все проживают в домах, обслуживаемых управляющей компанией «Тепловые сети».

Причина повышенных платежей указана в самих квитанциях. Это пересчет за отопление.

Как сообщает online47.ru со ссылкой на УК, при неоплате квитанции уже со следующего месяца начнут начисляться пени. Возможно оформление рассрочки под 8,5%. В таких случаях требуется применение ставки Центробанка.

Администрация Тосненского района проводит проверку по факту начислений.