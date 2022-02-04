Реконструкция моста в Ям-Ижоре перекроет две полосы движения на трассе М-10

На участке федеральной дороги М-10 «Россия» в деревне Ям-Ижора Тосненского района Ленобласти с. 7 февраля ограничат движение по двум из четырех полос.

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 7 февраля до 30 июня на мосту через Ижору будут полностью перекрыты две полосы движения в сторону Москвы. Водители будут двигаться по оставшимся свободным двум полосам — по одной в каждом направлении. Для пешеходов движение будет возможно по тротуару только с одной стороны моста.

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Ограничения связаны с грядущей реконструкцией моста через Ижору в рамках строительства транспортной развязки на 672-м километре трассы М-10. Специалисты отремонтируют опоры и систему водоотведения, а также заменят балки пролетного строения и многое другое.