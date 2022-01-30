Движение по трассе «Кола» ограничат на неделю

Водителям придется снизить скорость до 50 км/час.

По информации ФКУ «УФАД «Северо-Запад», на трассе Р-21 «Кола» в Ленобласти на неделю будет ограничено движение.

Так, на путепроводе, расположенном на 19 километре дороги с 31 января по 7 февраля этого года будут производится работы. Будет перекрыта одна полоса, а движение по вротой будет ограничено до 50 км/ч.