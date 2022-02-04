Инфляция в Турции в годовом выражении ускорилась в январе до 48,69%

Инфляция в республике ускорилась до 48,69%, что стало самым высоким показателем с октября 2002 года. Об этом проинформировал Статистический институт Турции.

В сравнении с декабрем 2021 года данный показатель вырос на 12,61%. Турецкий Минфин говорит о предстоящем пике инфляции, который ожидается в апреле.

За январь индекс потребительских цен в Турции вырос на 11,10%, а в декабре прошлого – на 13,58%.

Последний раз, как пишет «Коммерсант», рекорд был зафиксирован в ноябре 2002 года, перед тем как к власти пришла Партия справедливости и развития под председательством Реджепа Тайипа Эрдогана. В тот раз уровень инфляции достигала 33,45%.

Вам будет интересно Россияне начали скупать жилье в Турции Жители России начали на 75% чаще покупать недвижимость в Турции. По имеющейся информации, в период ноябрь-декабрь 2021 года спрос вырос более... 18.01.2022 239

В декабре 2021 года Эрдоган обратился с призывом к гражданам хранить сбережения в лирах, заявив при этом, что валютный кризис в Турции контролируется властями.

Также, как напоминает издание, на прошлой неделе Эрдоган выступил с заявлением, что вопрос с высокими ценами и инфляцией решится в ближайшее время.