Инфляция в Турции в годовом выражении ускорилась в январе до 48,69%

Инфляция в республике ускорилась до 48,69%, что стало самым высоким показателем с октября 2002 года. Об этом проинформировал Статистический институт Турции.
В сравнении с декабрем 2021 года данный показатель вырос на 12,61%. Турецкий Минфин говорит о предстоящем пике инфляции, который ожидается в апреле.
За январь индекс потребительских цен в Турции вырос на 11,10%, а в декабре прошлого – на 13,58%.
Последний раз, как пишет «Коммерсант», рекорд был зафиксирован в ноябре 2002 года, перед тем как к власти пришла Партия справедливости и развития под председательством Реджепа Тайипа Эрдогана. В тот раз уровень инфляции достигала 33,45%.
В декабре 2021 года Эрдоган обратился с призывом к гражданам хранить сбережения в лирах, заявив при этом, что валютный кризис в Турции контролируется властями.
Также, как напоминает издание, на прошлой неделе Эрдоган выступил с заявлением, что вопрос с высокими ценами и инфляцией решится в ближайшее время.