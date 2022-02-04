Red Hot Chili Peppers выпустят новый альбом впервые за 6 лет

Американская рок-группа RHCP выпустит 12-й альбом после шестилетнего перерыва.
Пластинка получит название Unlimited Love и выйдет 1 апреля, сообщает The Rolling Stones.
Альбом станет первым с 2006 года, записанным с гитаристом Джоном Фрушанте.
Группа выпустила заявление, в котором говорится о цели «раствориться в музыке».
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21.01.2022 277
— Мы потратили тысячи часов, в одиночку и вместе, оттачивая свое мастерство и помогая друг другу, чтобы сделать лучший альбом, на который мы способны, — говорится в заявлении группы.
Помимо новостей о новой пластинке, RHCP порадовали фанатов новым синглом Black Summer и клипом, который снял Деборой Чоу.