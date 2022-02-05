Евгения из Отрадного воткнула нож парню в живот, перерезала ему горло и выпрыгнула в окно

По информации ivbg.ru, около полуночи с 4 на 5 февраля в полицию Кировского района сообщили о ссоре и поножовщине в квартире дома на улице Советской в Отрадном.

Неизвестно, что такого сказал 24-летний Дмитрий своей 26-летней возлюбленной Евгении, но она воткнула ему нож в живот и попыталась перерезать горло. После чего девушка демонстративно выпрыгнула из окна пятого этажа.

Врачи Шлиссельбургской больницы диагностировали у Евгении переломы и поместили в реанимацию. А Дмитрию буквально спасли жизнь, зашив живот и горло.