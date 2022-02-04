Водитель не считает себя виноватым в ДТП с поездом на переезде у Рогатино – подробности и рассказ очевидца

Как сообщал ivbg.ru, 2 февраля на переезде недалеко от деревни Рогатино в Волосовском районе произошло столкновение грузового поезда с автомобилем.

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Как рассказали 47news очевидцы, водитель легковой автомобиль застрял в снегу на рельсах незадолго до проходящего поезда. Мужчина выбрался из машины, но не успел убрать ее с путей. Произошло столкновение. Обошлось без пострадавших, но автомобиль поврежден.

В пресс-службе прокуратуры сообщили предварительную причину аварии – водитель выехал на нерегулируемый переезд перед приближающимся грузовым поездом. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние до автомобиля было слишком малым.

Сам водитель не считает себя виноватым и утверждает, что заехал на переезд на разрешающий сигнал светофора. Из-за снега на переезде застрял и не смог выехать до прибытия поезда. Но въезжал на переезд именно на разрешающий сигнал.

Очевидцы подтвердили ivbg.ru, что автомобилист въезжал на разрешающий сигнал. По словам мужчины по имени Антон, они въезжали на переезд одновременно. Но что произошло дальше, можно установить только по видео с камер наблюдения. Ведь автомобилисты, ехавшие сзади, говорят, что водитель-участник ДТП вообще проехал переезд. В этом случае, чтобы попасть под поезд, ему бы пришлось сдавать назад.

Рассказ Антона ниже.

По словам Антона, водитель-участник ДТП – украинец. У него есть семья в России, но нет гражданства. И если он каким-то образом окажется виновным (например, въехал на переезд на запрещающий сигнал), ему угрожает депортация.